Dogstock Cijena danas

Trenutačna cijena Dogstock (DSTOCK) danas je --, s promjenom od 8.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DSTOCK u USD je -- po DSTOCK.

Dogstock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 39,409, s količinom u optjecaju od 999.32B DSTOCK. Tijekom posljednja 24 sata, DSTOCK trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, DSTOCK se kretao -0.43% u posljednjem satu i -17.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Dogstock (DSTOCK)

Tržišna kapitalizacija $ 39.41K$ 39.41K $ 39.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.41K$ 39.41K $ 39.41K Količina u optjecaju 999.32B 999.32B 999.32B Ukupna količina 999,318,527,697.0765 999,318,527,697.0765 999,318,527,697.0765

