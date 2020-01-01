Dogsheetcoin (DOGSHEET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dogsheetcoin (DOGSHEET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dogsheetcoin (DOGSHEET) Informacije Dogsheet is all about the lazy life, and there’s nothing he loves more than burrowing under a blanket like the pro of procrastination he is. One particularly uninspired Sunday morning, he leveled up his game—wrapping himself so snugly he became the Picasso of blanket burritos. Productivity? Never heard of her. Cozy chaos? That’s his true calling. dogsheet loves nothing more than hiding under a blanket. so, one lazy sunday morning, he decided to wrap himself up like a pro. Službena web stranica: https://dogsheet.xyz/ Kupi DOGSHEET odmah!

Dogsheetcoin (DOGSHEET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dogsheetcoin (DOGSHEET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.32K $ 16.32K $ 16.32K Ukupna količina: $ 997.80M $ 997.80M $ 997.80M Količina u optjecaju: $ 997.80M $ 997.80M $ 997.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.32K $ 16.32K $ 16.32K Povijesni maksimum: $ 0.00326356 $ 0.00326356 $ 0.00326356 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Dogsheetcoin (DOGSHEET)

Dogsheetcoin (DOGSHEET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dogsheetcoin (DOGSHEET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOGSHEET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOGSHEET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOGSHEET tokena, istražite DOGSHEET cijenu tokena uživo!

