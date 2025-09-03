Više o DOE

DOE Informacije o cijeni

DOE Službena web stranica

DOE Tokenomija

DOE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Dogs of Elon Logotip

Dogs of Elon Cijena (DOE)

Neuvršten

1 DOE u USD cijena uživo:

$0.0001804
$0.0001804$0.0001804
+1.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Dogs of Elon (DOE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:04:19 (UTC+8)

Dogs of Elon (DOE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01712076
$ 0.01712076$ 0.01712076

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

+1.47%

+6.15%

+6.15%

Dogs of Elon (DOE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOE je $ 0.01712076, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOE se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, +1.47% u posljednjih 24 sata i +6.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dogs of Elon (DOE)

$ 63.17K
$ 63.17K$ 63.17K

--
----

$ 63.17K
$ 63.17K$ 63.17K

350.17M
350.17M 350.17M

350,171,429.878938
350,171,429.878938 350,171,429.878938

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dogs of Elon je $ 63.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOE je 350.17M, s ukupnom količinom od 350171429.878938. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.17K.

Dogs of Elon (DOE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dogs of Elon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dogs of Elon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dogs of Elon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dogs of Elon u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.47%
30 dana$ 0+24.79%
60 dana$ 0+27.92%
90 dana$ 0--

Što je Dogs of Elon (DOE)

The Dogs of Elon (DOE) is a community take-over project. Rug-pulled twice by evil forces, these dogs of war refuse to give up. No more teams, no more rugs, just a community of loyal dogs working together. The DOE mission is simple - to Mars and beyond. Fuck the jeets... DOE relies on the community to push the narrative so join the DOE army and show us what you got. With a blue-tick OpenSea NFT collection and a community developed Web3 game ready to drop, these dogs cant be stopped. Join our Telegram for all the latest alpha news.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Dogs of Elon (DOE)

Službena web-stranica

Dogs of Elon Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dogs of Elon (DOE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dogs of Elon (DOE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dogs of Elon.

Provjerite Dogs of Elon predviđanje cijene sada!

DOE u lokalnim valutama

Dogs of Elon (DOE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dogs of Elon (DOE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DOE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dogs of Elon (DOE)

Koliko Dogs of Elon (DOE) vrijedi danas?
Cijena DOE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DOE u USD?
Trenutačna cijena DOE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dogs of Elon?
Tržišna kapitalizacija za DOE je $ 63.17K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DOE?
Količina u optjecaju za DOE je 350.17M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DOE?
DOE je postigao ATH cijenu od 0.01712076 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DOE?
DOE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DOE?
24-satni obujam trgovanja za DOE je -- USD.
Hoće li DOE još narasti ove godine?
DOE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DOE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:04:19 (UTC+8)

Dogs of Elon (DOE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.