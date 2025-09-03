DOGMOM (DOGMOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

DOGMOM (DOGMOM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOGMOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOGMOM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOGMOM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DOGMOM (DOGMOM)

Tržišna kapitalizacija $ 5.59K$ 5.59K $ 5.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.59K$ 5.59K $ 5.59K Količina u optjecaju 908.71M 908.71M 908.71M Ukupna količina 908,714,422.823211 908,714,422.823211 908,714,422.823211

Trenutačna tržišna kapitalizacija DOGMOM je $ 5.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOGMOM je 908.71M, s ukupnom količinom od 908714422.823211. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.59K.