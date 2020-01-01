DogLibre (DOGL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DogLibre (DOGL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DogLibre (DOGL) Informacije DogLibre is a meme with a mission seeking to liberate and support dogs worldwide by creating safe and enjoyable spaces for both stray and pet dogs. through creative mechanisms. Combining meme culture with real-life utility for a purpose, the completed ecosystem will include pet care, AI integration, walk-to-earn, hard facilities, gamified NFTs, P2E metaverse and mobile gaming, DAO governance, a super dApp, and more. Službena web stranica: https://www.doglibre.com/

DogLibre (DOGL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DogLibre (DOGL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 155.94K Ukupna količina: $ 499.43T Količina u optjecaju: $ 22.32T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.49M Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

DogLibre (DOGL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DogLibre (DOGL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOGL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOGL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

