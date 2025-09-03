Dogius Maximus (DOGIUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00221834$ 0.00221834 $ 0.00221834 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.86% Promjena cijene (7D) -24.68% Promjena cijene (7D) -24.68%

Dogius Maximus (DOGIUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOGIUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOGIUS je $ 0.00221834, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOGIUS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.86% u posljednjih 24 sata i -24.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dogius Maximus (DOGIUS)

Tržišna kapitalizacija $ 32.07K$ 32.07K $ 32.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.07K$ 32.07K $ 32.07K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dogius Maximus je $ 32.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOGIUS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.07K.