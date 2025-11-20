doginblock Cijena danas

Trenutačna cijena doginblock (DIB) danas je --, s promjenom od 9.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DIB u USD je -- po DIB.

doginblock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,074.98, s količinom u optjecaju od 998.41M DIB. Tijekom posljednja 24 sata, DIB trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, DIB se kretao +0.65% u posljednjem satu i -4.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu doginblock (DIB)

Tržišna kapitalizacija $ 5.07K$ 5.07K $ 5.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.07K$ 5.07K $ 5.07K Količina u optjecaju 998.41M 998.41M 998.41M Ukupna količina 998,405,541.185533 998,405,541.185533 998,405,541.185533

Trenutačna tržišna kapitalizacija doginblock je $ 5.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DIB je 998.41M, s ukupnom količinom od 998405541.185533. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.07K.