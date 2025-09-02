Doggo Inu (DOGGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.66% Promjena cijene (7D) -7.77% Promjena cijene (7D) -7.77%

Doggo Inu (DOGGO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOGGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOGGO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOGGO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.66% u posljednjih 24 sata i -7.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Doggo Inu (DOGGO)

Tržišna kapitalizacija $ 114.55K$ 114.55K $ 114.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 114.55K$ 114.55K $ 114.55K Količina u optjecaju 499.92T 499.92T 499.92T Ukupna količina 499,921,320,000,000.0 499,921,320,000,000.0 499,921,320,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Doggo Inu je $ 114.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOGGO je 499.92T, s ukupnom količinom od 499921320000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 114.55K.