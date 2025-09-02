Doggo (DOGGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.52% Promjena cijene (1D) -5.32% Promjena cijene (7D) -1.16% Promjena cijene (7D) -1.16%

Doggo (DOGGO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOGGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOGGO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOGGO se promijenio za -2.52% u posljednjih sat vremena, -5.32% u posljednjih 24 sata i -1.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Doggo (DOGGO)

Tržišna kapitalizacija $ 220.01K$ 220.01K $ 220.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 220.01K$ 220.01K $ 220.01K Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Doggo je $ 220.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOGGO je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 220.01K.