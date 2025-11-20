DOGFART Cijena danas

Trenutačna cijena DOGFART (DOGFART) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DOGFART u USD je -- po DOGFART.

DOGFART trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 59,379, s količinom u optjecaju od 49.36B DOGFART. Tijekom posljednja 24 sata, DOGFART trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, DOGFART se kretao -- u posljednjem satu i -8.87% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DOGFART (DOGFART)

Tržišna kapitalizacija $ 59.38K$ 59.38K $ 59.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 59.38K$ 59.38K $ 59.38K Količina u optjecaju 49.36B 49.36B 49.36B Ukupna količina 49,362,000,000.0 49,362,000,000.0 49,362,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DOGFART je $ 59.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOGFART je 49.36B, s ukupnom količinom od 49362000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.38K.