Dogether (DOGETHER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -10.43% Promjena cijene (7D) -58.46% Promjena cijene (7D) -58.46%

Dogether (DOGETHER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOGETHERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOGETHER je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOGETHER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -10.43% u posljednjih 24 sata i -58.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dogether (DOGETHER)

Tržišna kapitalizacija $ 8.11K$ 8.11K $ 8.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju 95.95B 95.95B 95.95B Ukupna količina ---- --

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dogether je $ 8.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOGETHER je 95.95B, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.