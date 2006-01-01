DogeSquatch (SQUOGE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DogeSquatch (SQUOGE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DogeSquatch (SQUOGE) Informacije Our mission: To build a community of free thinkers that utilize the blockchain to document evidence and testimonials of strange & unexplained events, ranging from aliens & cryptids to time travel & quantum theory. We aim to record items on the blockchain because they are immutable and unchangeable, practically conspiracy free & cover-up proof. If the blockchain existed at the time of the Roswell crash, there never would have been any doubt. Službena web stranica: https://dogesquatch.xyz/ Bijela knjiga: https://dogesquatch.xyz/white-paper Kupi SQUOGE odmah!

DogeSquatch (SQUOGE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DogeSquatch (SQUOGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 42.07M $ 42.07M $ 42.07M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.79K $ 12.79K $ 12.79K Povijesni maksimum: $ 0.01101989 $ 0.01101989 $ 0.01101989 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0003041 $ 0.0003041 $ 0.0003041 Saznajte više o cijeni DogeSquatch (SQUOGE)

DogeSquatch (SQUOGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DogeSquatch (SQUOGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SQUOGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SQUOGE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SQUOGE tokena, istražite SQUOGE cijenu tokena uživo!

SQUOGE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SQUOGE? Naša SQUOGE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SQUOGE predviđanje cijene tokena odmah!

