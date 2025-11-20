Dogenarii coin Cijena danas

Trenutačna cijena Dogenarii coin (DOGENARII) danas je --, s promjenom od 15.80% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DOGENARII u USD je -- po DOGENARII.

Dogenarii coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 25,208, s količinom u optjecaju od 1.00B DOGENARII. Tijekom posljednja 24 sata, DOGENARII trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, DOGENARII se kretao +18.96% u posljednjem satu i -29.31% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Dogenarii coin (DOGENARII)

Tržišna kapitalizacija $ 25.21K$ 25.21K $ 25.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.21K$ 25.21K $ 25.21K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

