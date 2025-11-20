Dogenarii Cijena danas

Trenutačna cijena Dogenarii (DOGENARII) danas je --, s promjenom od 6.06% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DOGENARII u USD je -- po DOGENARII.

Dogenarii trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 16,725.82, s količinom u optjecaju od 1.00B DOGENARII. Tijekom posljednja 24 sata, DOGENARII trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00279694, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, DOGENARII se kretao -- u posljednjem satu i -17.83% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Dogenarii (DOGENARII)

Tržišna kapitalizacija $ 16.73K$ 16.73K $ 16.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.73K$ 16.73K $ 16.73K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

