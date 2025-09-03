DOGELINK (DOGER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03338756$ 0.03338756 $ 0.03338756 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.01% Promjena cijene (7D) +2.09% Promjena cijene (7D) +2.09%

DOGELINK (DOGER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOGERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOGER je $ 0.03338756, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOGER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.01% u posljednjih 24 sata i +2.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DOGELINK (DOGER)

Tržišna kapitalizacija $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K Količina u optjecaju 952.12M 952.12M 952.12M Ukupna količina 952,121,114.917291 952,121,114.917291 952,121,114.917291

Trenutačna tržišna kapitalizacija DOGELINK je $ 15.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOGER je 952.12M, s ukupnom količinom od 952121114.917291. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.18K.