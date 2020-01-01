DogeGF (DOGEGF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DogeGF (DOGEGF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DogeGF (DOGEGF) Informacije DogeGF is an innovative blockchain meme project that stands at the crossroads of cryptocurrency and community spirit. Built on a foundation of reciprocity, it aims to redefine the meme coin landscape by promoting acts of kindness and mutual support among its users. Službena web stranica: https://www.dogegf.com Kupi DOGEGF odmah!

DogeGF (DOGEGF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DogeGF (DOGEGF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Ukupna količina: $ 32,579.81T $ 32,579.81T $ 32,579.81T Količina u optjecaju: $ 27,540.48T $ 27,540.48T $ 27,540.48T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni DogeGF (DOGEGF)

DogeGF (DOGEGF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DogeGF (DOGEGF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOGEGF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOGEGF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOGEGF tokena, istražite DOGEGF cijenu tokena uživo!

