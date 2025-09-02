DogeGF (DOGEGF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.66% Promjena cijene (1D) -11.37% Promjena cijene (7D) -14.57% Promjena cijene (7D) -14.57%

DogeGF (DOGEGF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOGEGFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOGEGF je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOGEGF se promijenio za +0.66% u posljednjih sat vremena, -11.37% u posljednjih 24 sata i -14.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DogeGF (DOGEGF)

Tržišna kapitalizacija $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M Količina u optjecaju 27,540.48T 27,540.48T 27,540.48T Ukupna količina 3.257980601664418e+16 3.257980601664418e+16 3.257980601664418e+16

Trenutačna tržišna kapitalizacija DogeGF je $ 3.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOGEGF je 27,540.48T, s ukupnom količinom od 3.257980601664418e+16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.34M.