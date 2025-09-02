DogeFather (THE DOGEFATHER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00764183$ 0.00764183 $ 0.00764183 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.02% Promjena cijene (1D) +0.19% Promjena cijene (7D) -14.20% Promjena cijene (7D) -14.20%

DogeFather (THE DOGEFATHER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, THE DOGEFATHERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THE DOGEFATHER je $ 0.00764183, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THE DOGEFATHER se promijenio za +1.02% u posljednjih sat vremena, +0.19% u posljednjih 24 sata i -14.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DogeFather (THE DOGEFATHER)

Tržišna kapitalizacija $ 232.97K$ 232.97K $ 232.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 232.97K$ 232.97K $ 232.97K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DogeFather je $ 232.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THE DOGEFATHER je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 232.97K.