Dogecast (DOGECAST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dogecast (DOGECAST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dogecast (DOGECAST) Informacije Inspired by the viral tweet that captured the essence of meme culture, $DOGECAST is here to amplify the spirit of DOGE on the blockchain. Born from a hilarious moment on Twitter, $DOGECAST is all about sharing laughs, spreading good vibes, and connecting the community with a token that doesn’t take itself too seriously. With DOGE’s iconic legacy and a fresh twist, $DOGECAST is ready to transmit fun across the crypto world—one meme at a time! 🐕🚀 Službena web stranica: https://dogecast.meme/ Kupi DOGECAST odmah!

Dogecast (DOGECAST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dogecast (DOGECAST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 95.60K $ 95.60K $ 95.60K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 95.60K $ 95.60K $ 95.60K Povijesni maksimum: $ 0.04429087 $ 0.04429087 $ 0.04429087 Povijesni minimum: $ 0.00002162 $ 0.00002162 $ 0.00002162 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Dogecast (DOGECAST)

Dogecast (DOGECAST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dogecast (DOGECAST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOGECAST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOGECAST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOGECAST tokena, istražite DOGECAST cijenu tokena uživo!

DOGECAST Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DOGECAST? Naša DOGECAST stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DOGECAST predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!