Dogecast (DOGECAST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04429087$ 0.04429087 $ 0.04429087 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.94% Promjena cijene (1D) -1.02% Promjena cijene (7D) -9.53% Promjena cijene (7D) -9.53%

Dogecast (DOGECAST) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOGECASTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOGECAST je $ 0.04429087, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOGECAST se promijenio za +0.94% u posljednjih sat vremena, -1.02% u posljednjih 24 sata i -9.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dogecast (DOGECAST)

Tržišna kapitalizacija $ 97.12K$ 97.12K $ 97.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 97.12K$ 97.12K $ 97.12K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dogecast je $ 97.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOGECAST je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 97.12K.