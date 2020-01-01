DogeCash (DOGEC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DogeCash (DOGEC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DogeCash (DOGEC) Informacije DogeCash (DOGEC) is a transparent, community-governed cryptocurrency aimed at preserving what makes DogeCoin unique while offering an alternative way to get involved. This is done through the creation of DogeNodes, utilization of Proof of Stake, and active governance. Službena web stranica: https://dogecash.net Kupi DOGEC odmah!

DogeCash (DOGEC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DogeCash (DOGEC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 30.21K $ 30.21K $ 30.21K Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 18.83M $ 18.83M $ 18.83M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 33.68K $ 33.68K $ 33.68K Povijesni maksimum: $ 4.19 $ 4.19 $ 4.19 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00160395 $ 0.00160395 $ 0.00160395 Saznajte više o cijeni DogeCash (DOGEC)

DogeCash (DOGEC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DogeCash (DOGEC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOGEC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOGEC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOGEC tokena, istražite DOGEC cijenu tokena uživo!

