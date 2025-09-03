DogeCash (DOGEC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00160481 $ 0.00160481 $ 0.00160481 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00160481$ 0.00160481 $ 0.00160481 Najviša cijena ikada $ 4.19$ 4.19 $ 4.19 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -30.15% Promjena cijene (7D) -31.32% Promjena cijene (7D) -31.32%

DogeCash (DOGEC) cijena u stvarnom vremenu je $0.001111. Tijekom protekla 24 sata, DOGECtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00160481, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOGEC je $ 4.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOGEC se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -30.15% u posljednjih 24 sata i -31.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DogeCash (DOGEC)

Tržišna kapitalizacija $ 20.92K$ 20.92K $ 20.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.33K$ 23.33K $ 23.33K Količina u optjecaju 18.83M 18.83M 18.83M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DogeCash je $ 20.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOGEC je 18.83M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.33K.