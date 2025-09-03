DogeBoy (DOGB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +10.17% Promjena cijene (7D) +10.17%

DogeBoy (DOGB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOGBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOGB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOGB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +10.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DogeBoy (DOGB)

Tržišna kapitalizacija $ 16.51K$ 16.51K $ 16.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.51K$ 16.51K $ 16.51K Količina u optjecaju 1.20T 1.20T 1.20T Ukupna količina 1,200,000,000,000.0 1,200,000,000,000.0 1,200,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DogeBoy je $ 16.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOGB je 1.20T, s ukupnom količinom od 1200000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.51K.