Doge2 Logotip

Doge2 Cijena (CAESAR)

Neuvršten

1 CAESAR u USD cijena uživo:

--
----
+1.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Doge2 (CAESAR)
Doge2 (CAESAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.76%

+1.74%

+53.10%

+53.10%

Doge2 (CAESAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CAESARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAESAR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAESAR se promijenio za +0.76% u posljednjih sat vremena, +1.74% u posljednjih 24 sata i +53.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Doge2 (CAESAR)

$ 9.57K
$ 9.57K$ 9.57K

--
----

$ 9.57K
$ 9.57K$ 9.57K

999.59M
999.59M 999.59M

999,589,471.224452
999,589,471.224452 999,589,471.224452

Trenutačna tržišna kapitalizacija Doge2 je $ 9.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAESAR je 999.59M, s ukupnom količinom od 999589471.224452. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.57K.

Doge2 (CAESAR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Doge2 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Doge2 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Doge2 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Doge2 u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.74%
30 dana$ 0+78.55%
60 dana$ 0+84.74%
90 dana$ 0--

Što je Doge2 (CAESAR)

WHAT IS DOGE2? Doge 2 ($CAESER) is a fast, community-driven token on Solana, combining meme culture with financial innovation. With low fees, quick transfers, and a strong community, $CAESER is here to bring the playful energy of internet memes to the crypto space. ABOUT DOGE2 $CAESER, or Doge 2, is a memecoin on the Solana blockchain inspired by Caesar, the Shiba Inu whose viral 2020 photo earned him the title "Doge2." Now, Doge 2 has become a unique cryptocurrency, embodying the spirit of fun and community that memecoins represent. Joining Doge 2 on Solana is easy! Whether you're a crypto enthusiast or just love internet culture, $CAESER offers an exciting way to be part of a community driven by humor, nostalgia, and the power of blockchain.

Resurs Doge2 (CAESAR)

Službena web-stranica

Doge2 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Doge2 (CAESAR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Doge2 (CAESAR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Doge2.

Provjerite Doge2 predviđanje cijene sada!

CAESAR u lokalnim valutama

Doge2 (CAESAR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Doge2 (CAESAR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CAESAR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Doge2 (CAESAR)

Koliko Doge2 (CAESAR) vrijedi danas?
Cijena CAESAR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CAESAR u USD?
Trenutačna cijena CAESAR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Doge2?
Tržišna kapitalizacija za CAESAR je $ 9.57K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CAESAR?
Količina u optjecaju za CAESAR je 999.59M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CAESAR?
CAESAR je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CAESAR?
CAESAR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CAESAR?
24-satni obujam trgovanja za CAESAR je -- USD.
Hoće li CAESAR još narasti ove godine?
CAESAR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CAESAR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.