Doge2 (CAESAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.76% Promjena cijene (1D) +1.74% Promjena cijene (7D) +53.10% Promjena cijene (7D) +53.10%

Doge2 (CAESAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CAESARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAESAR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAESAR se promijenio za +0.76% u posljednjih sat vremena, +1.74% u posljednjih 24 sata i +53.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Doge2 (CAESAR)

Tržišna kapitalizacija $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Količina u optjecaju 999.59M 999.59M 999.59M Ukupna količina 999,589,471.224452 999,589,471.224452 999,589,471.224452

Trenutačna tržišna kapitalizacija Doge2 je $ 9.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAESAR je 999.59M, s ukupnom količinom od 999589471.224452. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.57K.