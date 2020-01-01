DOGE ROCKET (ROCKET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DOGE ROCKET (ROCKET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DOGE ROCKET (ROCKET) Informacije Introducing DOGE ROCKET ($ROCKET) – the next-generation memecoin blasting off on the BNB Chain! With 0% tax, 100% community-driven governance, and unstoppable meme energy, $ROCKET is fueling up for a lunar mission. Inspired by the legendary Doge and powered by the rocket-fueled hype of true degen culture, this coin is built to soar. No team tokens, no dev wallet—just pure, decentralized moon fuel for the people. Whether you're here for the memes, the community, or the gains, DOGE ROCKET is ready to ignite. Get in early, strap in, and join us on the journey to the stars. It's not just another coin—it’s a movement. $ROCKET to the moon! Službena web stranica: https://doge-rocket.vip/ Kupi ROCKET odmah!

DOGE ROCKET (ROCKET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DOGE ROCKET (ROCKET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.96K $ 28.96K $ 28.96K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 28.96K $ 28.96K $ 28.96K Povijesni maksimum: $ 0.00175027 $ 0.00175027 $ 0.00175027 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni DOGE ROCKET (ROCKET)

DOGE ROCKET (ROCKET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DOGE ROCKET (ROCKET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ROCKET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ROCKET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ROCKET tokena, istražite ROCKET cijenu tokena uživo!

ROCKET Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ROCKET? Naša ROCKET stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ROCKET predviđanje cijene tokena odmah!

