DOGE ROCKET (ROCKET) Tokenomika
DOGE ROCKET (ROCKET) Informacije
Introducing DOGE ROCKET ($ROCKET) – the next-generation memecoin blasting off on the BNB Chain! With 0% tax, 100% community-driven governance, and unstoppable meme energy, $ROCKET is fueling up for a lunar mission. Inspired by the legendary Doge and powered by the rocket-fueled hype of true degen culture, this coin is built to soar. No team tokens, no dev wallet—just pure, decentralized moon fuel for the people. Whether you're here for the memes, the community, or the gains, DOGE ROCKET is ready to ignite. Get in early, strap in, and join us on the journey to the stars. It's not just another coin—it’s a movement. $ROCKET to the moon!
DOGE ROCKET (ROCKET) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DOGE ROCKET (ROCKET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
DOGE ROCKET (ROCKET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike DOGE ROCKET (ROCKET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj ROCKET tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja ROCKET tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku ROCKET tokena, istražite ROCKET cijenu tokena uživo!
ROCKET Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide ROCKET? Naša ROCKET stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.