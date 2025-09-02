DOGE on Solana (SDOGE) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00674568 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.25% Promjena cijene (1D) -12.83% Promjena cijene (7D) -8.35%

DOGE on Solana (SDOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SDOGE je $ 0.00674568, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SDOGE se promijenio za -1.25% u posljednjih sat vremena, -12.83% u posljednjih 24 sata i -8.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DOGE on Solana (SDOGE)

Tržišna kapitalizacija $ 59.22K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 59.22K Količina u optjecaju 821.84M Ukupna količina 821,836,633.622529

Trenutačna tržišna kapitalizacija DOGE on Solana je $ 59.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SDOGE je 821.84M, s ukupnom količinom od 821836633.622529. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.22K.