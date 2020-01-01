Doge Mascot Shibu (SHIBU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Doge Mascot Shibu (SHIBU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Doge Mascot Shibu (SHIBU) Informacije This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has. Službena web stranica: https://shibuonsol.net/ Kupi SHIBU odmah!

Doge Mascot Shibu (SHIBU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Doge Mascot Shibu (SHIBU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 98.06K $ 98.06K $ 98.06K Ukupna količina: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Količina u optjecaju: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 98.06K $ 98.06K $ 98.06K Povijesni maksimum: $ 0.01318311 $ 0.01318311 $ 0.01318311 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Doge Mascot Shibu (SHIBU)

Doge Mascot Shibu (SHIBU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Doge Mascot Shibu (SHIBU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHIBU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHIBU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHIBU tokena, istražite SHIBU cijenu tokena uživo!

SHIBU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SHIBU? Naša SHIBU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

