Doge Mascot Shibu (SHIBU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01318311$ 0.01318311 $ 0.01318311 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.31% Promjena cijene (1D) +1.38% Promjena cijene (7D) +7.61% Promjena cijene (7D) +7.61%

Doge Mascot Shibu (SHIBU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHIBUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIBU je $ 0.01318311, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIBU se promijenio za +2.31% u posljednjih sat vremena, +1.38% u posljednjih 24 sata i +7.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Doge Mascot Shibu (SHIBU)

Tržišna kapitalizacija $ 99.81K$ 99.81K $ 99.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 99.81K$ 99.81K $ 99.81K Količina u optjecaju 999.79M 999.79M 999.79M Ukupna količina 999,785,947.047509 999,785,947.047509 999,785,947.047509

Trenutačna tržišna kapitalizacija Doge Mascot Shibu je $ 99.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHIBU je 999.79M, s ukupnom količinom od 999785947.047509. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 99.81K.