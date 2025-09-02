Više o DJI

Doge Jones Industrial Average Logotip

Doge Jones Industrial Average Cijena (DJI)

Neuvršten

1 DJI u USD cijena uživo:

$0.00045809
$0.00045809$0.00045809
-14.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Doge Jones Industrial Average (DJI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:27:47 (UTC+8)

Doge Jones Industrial Average (DJI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01475316
$ 0.01475316$ 0.01475316

$ 0
$ 0$ 0

+0.97%

-14.03%

+54.14%

+54.14%

Doge Jones Industrial Average (DJI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DJItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DJI je $ 0.01475316, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DJI se promijenio za +0.97% u posljednjih sat vremena, -14.03% u posljednjih 24 sata i +54.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Doge Jones Industrial Average (DJI)

$ 459.23K
$ 459.23K$ 459.23K

--
----

$ 459.23K
$ 459.23K$ 459.23K

999.97M
999.97M 999.97M

999,974,845.75724
999,974,845.75724 999,974,845.75724

Trenutačna tržišna kapitalizacija Doge Jones Industrial Average je $ 459.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DJI je 999.97M, s ukupnom količinom od 999974845.75724. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 459.23K.

Doge Jones Industrial Average (DJI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Doge Jones Industrial Average u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Doge Jones Industrial Average u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Doge Jones Industrial Average u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Doge Jones Industrial Average u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-14.03%
30 dana$ 0+130.83%
60 dana$ 0+199.09%
90 dana$ 0--

Što je Doge Jones Industrial Average (DJI)

The Doge Jones Industrial Average was created as a satirical take on traditional finance, drawing inspiration from the well-known Dow Jones Industrial Average. It serves as a humorous reflection on the seriousness of traditional financial systems, bringing the irreverence and unpredictability of meme culture into the world of finance. Unlike conventional assets, its utility revolves around its community by creating a culture poking fun at the idea of “market indices” by parodying them with internet culture.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Doge Jones Industrial Average (DJI)

Službena web-stranica

Doge Jones Industrial Average Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Doge Jones Industrial Average (DJI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Doge Jones Industrial Average (DJI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Doge Jones Industrial Average.

Provjerite Doge Jones Industrial Average predviđanje cijene sada!

DJI u lokalnim valutama

Doge Jones Industrial Average (DJI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Doge Jones Industrial Average (DJI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DJI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Doge Jones Industrial Average (DJI)

Koliko Doge Jones Industrial Average (DJI) vrijedi danas?
Cijena DJI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DJI u USD?
Trenutačna cijena DJI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Doge Jones Industrial Average?
Tržišna kapitalizacija za DJI je $ 459.23K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DJI?
Količina u optjecaju za DJI je 999.97M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DJI?
DJI je postigao ATH cijenu od 0.01475316 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DJI?
DJI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DJI?
24-satni obujam trgovanja za DJI je -- USD.
Hoće li DJI još narasti ove godine?
DJI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DJI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.