Doge Jones Industrial Average (DJI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01475316 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.97% Promjena cijene (1D) -14.03% Promjena cijene (7D) +54.14%

Doge Jones Industrial Average (DJI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DJItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DJI je $ 0.01475316, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DJI se promijenio za +0.97% u posljednjih sat vremena, -14.03% u posljednjih 24 sata i +54.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Doge Jones Industrial Average (DJI)

Tržišna kapitalizacija $ 459.23K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 459.23K Količina u optjecaju 999.97M Ukupna količina 999,974,845.75724

Trenutačna tržišna kapitalizacija Doge Jones Industrial Average je $ 459.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DJI je 999.97M, s ukupnom količinom od 999974845.75724. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 459.23K.