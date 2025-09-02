Doge Inu (DINU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.42% Promjena cijene (7D) -10.50% Promjena cijene (7D) -10.50%

Doge Inu (DINU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DINUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DINU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DINU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.42% u posljednjih 24 sata i -10.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Doge Inu (DINU)

Tržišna kapitalizacija $ 141.36K$ 141.36K $ 141.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 141.36K$ 141.36K $ 141.36K Količina u optjecaju 498.16T 498.16T 498.16T Ukupna količina 498,158,145,018,279.56 498,158,145,018,279.56 498,158,145,018,279.56

Trenutačna tržišna kapitalizacija Doge Inu je $ 141.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DINU je 498.16T, s ukupnom količinom od 498158145018279.56. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 141.36K.