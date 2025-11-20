Doge Head Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Doge Head Coin (DHC) danas je $ 0.697212, s promjenom od 15.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DHC u USD je $ 0.697212 po DHC.

Doge Head Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,986,762, s količinom u optjecaju od 10.02M DHC. Tijekom posljednja 24 sata, DHC trgovao je između $ 0.563141 (niska) i $ 0.701692 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.701692, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.03381452.

U kratkoročnim performansama, DHC se kretao +1.02% u posljednjem satu i +37.88% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Doge Head Coin (DHC)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Doge Head Coin je $ 6.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DHC je 10.02M, s ukupnom količinom od 10023210.06397298. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.99M.