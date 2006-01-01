Doge for President (VOTEDOGE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Doge for President (VOTEDOGE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Doge for President (VOTEDOGE) Informacije A meme project that plays on politics, and specifically the next US Election. Službena web stranica: https://www.votedoge.com/ Kupi VOTEDOGE odmah!

Doge for President (VOTEDOGE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Doge for President (VOTEDOGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.94K $ 11.94K $ 11.94K Ukupna količina: $ 249.60M $ 249.60M $ 249.60M Količina u optjecaju: $ 249.60M $ 249.60M $ 249.60M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.94K $ 11.94K $ 11.94K Povijesni maksimum: $ 0.01065994 $ 0.01065994 $ 0.01065994 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Doge for President (VOTEDOGE)

Doge for President (VOTEDOGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Doge for President (VOTEDOGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VOTEDOGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VOTEDOGE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VOTEDOGE tokena, istražite VOTEDOGE cijenu tokena uživo!

VOTEDOGE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VOTEDOGE? Naša VOTEDOGE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VOTEDOGE predviđanje cijene tokena odmah!

