Više o VOTEDOGE

VOTEDOGE Informacije o cijeni

VOTEDOGE Službena web stranica

VOTEDOGE Tokenomija

VOTEDOGE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Doge for President Logotip

Doge for President Cijena (VOTEDOGE)

Neuvršten

1 VOTEDOGE u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Doge for President (VOTEDOGE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:43:58 (UTC+8)

Doge for President (VOTEDOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01065994
$ 0.01065994$ 0.01065994

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.16%

+0.16%

Doge for President (VOTEDOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VOTEDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VOTEDOGE je $ 0.01065994, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VOTEDOGE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Doge for President (VOTEDOGE)

$ 11.94K
$ 11.94K$ 11.94K

--
----

$ 11.94K
$ 11.94K$ 11.94K

249.60M
249.60M 249.60M

249,595,084.0
249,595,084.0 249,595,084.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Doge for President je $ 11.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VOTEDOGE je 249.60M, s ukupnom količinom od 249595084.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.94K.

Doge for President (VOTEDOGE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Doge for President u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Doge for President u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Doge for President u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Doge for President u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+4.78%
60 dana$ 0+87.35%
90 dana$ 0--

Što je Doge for President (VOTEDOGE)

A meme project that plays on politics, and specifically the next US Election.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Doge for President (VOTEDOGE)

Službena web-stranica

Doge for President Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Doge for President (VOTEDOGE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Doge for President (VOTEDOGE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Doge for President.

Provjerite Doge for President predviđanje cijene sada!

VOTEDOGE u lokalnim valutama

Doge for President (VOTEDOGE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Doge for President (VOTEDOGE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VOTEDOGE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Doge for President (VOTEDOGE)

Koliko Doge for President (VOTEDOGE) vrijedi danas?
Cijena VOTEDOGE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VOTEDOGE u USD?
Trenutačna cijena VOTEDOGE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Doge for President?
Tržišna kapitalizacija za VOTEDOGE je $ 11.94K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VOTEDOGE?
Količina u optjecaju za VOTEDOGE je 249.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VOTEDOGE?
VOTEDOGE je postigao ATH cijenu od 0.01065994 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VOTEDOGE?
VOTEDOGE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VOTEDOGE?
24-satni obujam trgovanja za VOTEDOGE je -- USD.
Hoće li VOTEDOGE još narasti ove godine?
VOTEDOGE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VOTEDOGE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:43:58 (UTC+8)

Doge for President (VOTEDOGE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.