Doge for President (VOTEDOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01065994$ 0.01065994 $ 0.01065994 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.16% Promjena cijene (7D) +0.16%

Doge for President (VOTEDOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VOTEDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VOTEDOGE je $ 0.01065994, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VOTEDOGE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Doge for President (VOTEDOGE)

Tržišna kapitalizacija $ 11.94K$ 11.94K $ 11.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.94K$ 11.94K $ 11.94K Količina u optjecaju 249.60M 249.60M 249.60M Ukupna količina 249,595,084.0 249,595,084.0 249,595,084.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Doge for President je $ 11.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VOTEDOGE je 249.60M, s ukupnom količinom od 249595084.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.94K.