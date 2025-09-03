Doge Caucus (DOGECAUCUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02973746 $ 0.02973746 $ 0.02973746 24-satna najniža cijena $ 0.03062383 $ 0.03062383 $ 0.03062383 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02973746$ 0.02973746 $ 0.02973746 24-satna najviša cijena $ 0.03062383$ 0.03062383 $ 0.03062383 Najviša cijena ikada $ 4.58$ 4.58 $ 4.58 Najniža cijena $ 0.01271748$ 0.01271748 $ 0.01271748 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.54% Promjena cijene (7D) -10.28% Promjena cijene (7D) -10.28%

Doge Caucus (DOGECAUCUS) cijena u stvarnom vremenu je $0.0298431. Tijekom protekla 24 sata, DOGECAUCUStrgovalo je između najniže cijene $ 0.02973746 i najviše cijene $ 0.03062383, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOGECAUCUS je $ 4.58, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01271748.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOGECAUCUS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.54% u posljednjih 24 sata i -10.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Doge Caucus (DOGECAUCUS)

Tržišna kapitalizacija $ 29.84K$ 29.84K $ 29.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.84K$ 29.84K $ 29.84K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Doge Caucus je $ 29.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOGECAUCUS je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.84K.