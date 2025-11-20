Doge Base Cijena danas

Trenutačna cijena Doge Base (DOGEBASE) danas je $ 0.00005407, s promjenom od 0.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DOGEBASE u USD je $ 0.00005407 po DOGEBASE.

Doge Base trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 54,181, s količinom u optjecaju od 1.00B DOGEBASE. Tijekom posljednja 24 sata, DOGEBASE trgovao je između $ 0.0000507 (niska) i $ 0.00005491 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00162698, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003027.

U kratkoročnim performansama, DOGEBASE se kretao -0.28% u posljednjem satu i -15.85% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Doge Base (DOGEBASE)

Tržišna kapitalizacija $ 54.18K$ 54.18K $ 54.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 54.18K$ 54.18K $ 54.18K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

