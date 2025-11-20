Doge Baby Cijena danas

Trenutačna cijena Doge Baby (DOGE BABY) danas je $ 0.03703617, s promjenom od 4.25% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DOGE BABY u USD je $ 0.03703617 po DOGE BABY.

Doge Baby trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11,123.74, s količinom u optjecaju od 300.00K DOGE BABY. Tijekom posljednja 24 sata, DOGE BABY trgovao je između $ 0.03450355 (niska) i $ 0.0386813 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 25.64, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.03141263.

U kratkoročnim performansama, DOGE BABY se kretao +0.53% u posljednjem satu i -9.52% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Doge Baby (DOGE BABY)

Tržišna kapitalizacija $ 11.12K$ 11.12K $ 11.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.12K$ 11.12K $ 11.12K Količina u optjecaju 300.00K 300.00K 300.00K Ukupna količina 300,000.0 300,000.0 300,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Doge Baby je $ 11.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOGE BABY je 300.00K, s ukupnom količinom od 300000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.12K.