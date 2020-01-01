Dogcoin (DCOIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dogcoin (DCOIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dogcoin (DCOIN) Informacije Dogcoin is not just another token; it’s a revolutionary, pure, and honest project in the crypto space. Fully decentralized and built on the Ethereum blockchain, Dogcoin is the crypto pet for everyone. With no presale, no team allocations, and the entire supply secured in liquidity, this is a true community-driven project. Dogcoin represents fairness, transparency, and opportunity. The friendly Dogcoin is here to bring joy and a once-in-a-lifetime, life-changing chance to be part of something monumental. How far can we go with the unstoppable power of a united community? Can Dogcoin reach the stratosphere and become one of the most iconic memecoins in crypto history? In a time of uncertainty in the crypto world, Dogcoin stands out as a beacon of hope and fun. It’s more than just a token; it’s a movement designed to bring people together and create massive potential for long-term success. Join this unique experiment and help us prove that the power of a passionate community knows no limits. Službena web stranica: https://dogcoin.pet/ Kupi DCOIN odmah!

Dogcoin (DCOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dogcoin (DCOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 72.01K $ 72.01K $ 72.01K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 72.01K $ 72.01K $ 72.01K Povijesni maksimum: $ 0.01101006 $ 0.01101006 $ 0.01101006 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Dogcoin (DCOIN)

Dogcoin (DCOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dogcoin (DCOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DCOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DCOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DCOIN tokena, istražite DCOIN cijenu tokena uživo!

DCOIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DCOIN? Naša DCOIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DCOIN predviđanje cijene tokena odmah!

