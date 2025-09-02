Više o DCOIN

DCOIN Informacije o cijeni

DCOIN Službena web stranica

DCOIN Tokenomija

DCOIN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Dogcoin Logotip

Dogcoin Cijena (DCOIN)

Neuvršten

1 DCOIN u USD cijena uživo:

--
----
-8.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Dogcoin (DCOIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:27:31 (UTC+8)

Dogcoin (DCOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01101006
$ 0.01101006$ 0.01101006

$ 0
$ 0$ 0

--

-8.95%

-11.42%

-11.42%

Dogcoin (DCOIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DCOIN je $ 0.01101006, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DCOIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -8.95% u posljednjih 24 sata i -11.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dogcoin (DCOIN)

$ 71.62K
$ 71.62K$ 71.62K

--
----

$ 71.62K
$ 71.62K$ 71.62K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dogcoin je $ 71.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DCOIN je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.62K.

Dogcoin (DCOIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dogcoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dogcoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dogcoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dogcoin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-8.95%
30 dana$ 0-42.76%
60 dana$ 0-40.05%
90 dana$ 0--

Što je Dogcoin (DCOIN)

Dogcoin is not just another token; it’s a revolutionary, pure, and honest project in the crypto space. Fully decentralized and built on the Ethereum blockchain, Dogcoin is the crypto pet for everyone. With no presale, no team allocations, and the entire supply secured in liquidity, this is a true community-driven project. Dogcoin represents fairness, transparency, and opportunity. The friendly Dogcoin is here to bring joy and a once-in-a-lifetime, life-changing chance to be part of something monumental. How far can we go with the unstoppable power of a united community? Can Dogcoin reach the stratosphere and become one of the most iconic memecoins in crypto history? In a time of uncertainty in the crypto world, Dogcoin stands out as a beacon of hope and fun. It’s more than just a token; it’s a movement designed to bring people together and create massive potential for long-term success. Join this unique experiment and help us prove that the power of a passionate community knows no limits.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Dogcoin (DCOIN)

Službena web-stranica

Dogcoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dogcoin (DCOIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dogcoin (DCOIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dogcoin.

Provjerite Dogcoin predviđanje cijene sada!

DCOIN u lokalnim valutama

Dogcoin (DCOIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dogcoin (DCOIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DCOIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dogcoin (DCOIN)

Koliko Dogcoin (DCOIN) vrijedi danas?
Cijena DCOIN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DCOIN u USD?
Trenutačna cijena DCOIN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dogcoin?
Tržišna kapitalizacija za DCOIN je $ 71.62K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DCOIN?
Količina u optjecaju za DCOIN je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DCOIN?
DCOIN je postigao ATH cijenu od 0.01101006 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DCOIN?
DCOIN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DCOIN?
24-satni obujam trgovanja za DCOIN je -- USD.
Hoće li DCOIN još narasti ove godine?
DCOIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DCOIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:27:31 (UTC+8)

Dogcoin (DCOIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.