Dogami Cijena danas

Trenutačna cijena Dogami (DOGA) danas je --, s promjenom od 9.72% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DOGA u USD je -- po DOGA.

Dogami trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 324,459, s količinom u optjecaju od 774.97M DOGA. Tijekom posljednja 24 sata, DOGA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.413535, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, DOGA se kretao -3.63% u posljednjem satu i -43.44% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Dogami (DOGA)

Tržišna kapitalizacija $ 324.46K$ 324.46K $ 324.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 372.16K$ 372.16K $ 372.16K Količina u optjecaju 774.97M 774.97M 774.97M Ukupna količina 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

