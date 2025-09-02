DOGAI (DOGAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.010174$ 0.010174 $ 0.010174 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.02% Promjena cijene (1D) +14.97% Promjena cijene (7D) -15.00% Promjena cijene (7D) -15.00%

DOGAI (DOGAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOGAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOGAI je $ 0.010174, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOGAI se promijenio za -1.02% u posljednjih sat vremena, +14.97% u posljednjih 24 sata i -15.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DOGAI (DOGAI)

Tržišna kapitalizacija $ 709.99K$ 709.99K $ 709.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 709.99K$ 709.99K $ 709.99K Količina u optjecaju 999.77M 999.77M 999.77M Ukupna količina 999,772,019.8871819 999,772,019.8871819 999,772,019.8871819

Trenutačna tržišna kapitalizacija DOGAI je $ 709.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOGAI je 999.77M, s ukupnom količinom od 999772019.8871819. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 709.99K.