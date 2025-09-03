dog with egg on head (EGG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

dog with egg on head (EGG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EGGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EGG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EGG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dog with egg on head (EGG)

Tržišna kapitalizacija $ 9.97K$ 9.97K $ 9.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.97K$ 9.97K $ 9.97K Količina u optjecaju 998.35M 998.35M 998.35M Ukupna količina 998,347,089.722994 998,347,089.722994 998,347,089.722994

Trenutačna tržišna kapitalizacija dog with egg on head je $ 9.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EGG je 998.35M, s ukupnom količinom od 998347089.722994. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.97K.