dog with apple in mouth (APPLE) Tokenomika

dog with apple in mouth (APPLE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u dog with apple in mouth (APPLE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

dog with apple in mouth (APPLE) Informacije

The viral TikTok Apple Dog animated with Ai to make the funniest most wholesome memes possible. Apple is the first Ai video meme. TikTok has run with this dog creating more the 94 million views and countless posts. Apple is poised to take make the meme well known among meme enthusiasts. The memes are easy to create and only take a minute or two to do so. The community is very strong and inclusive, everyone is welcome to create their own memes with Apple dog!

Službena web stranica:
https://www.appledog.ai/

dog with apple in mouth (APPLE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za dog with apple in mouth (APPLE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 289.07K
$ 289.07K$ 289.07K
Ukupna količina:
$ 999.68M
$ 999.68M$ 999.68M
Količina u optjecaju:
$ 999.68M
$ 999.68M$ 999.68M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 289.07K
$ 289.07K$ 289.07K
Povijesni maksimum:
$ 0.071752
$ 0.071752$ 0.071752
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00028917
$ 0.00028917$ 0.00028917

dog with apple in mouth (APPLE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike dog with apple in mouth (APPLE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj APPLE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja APPLE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku APPLE tokena, istražite APPLE cijenu tokena uživo!

APPLE Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide APPLE? Naša APPLE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.