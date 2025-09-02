Više o APPLE

dog with apple in mouth Logotip

dog with apple in mouth Cijena (APPLE)

Neuvršten

1 APPLE u USD cijena uživo:

$0.0003086
$0.0003086$0.0003086
+2.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena dog with apple in mouth (APPLE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:47:26 (UTC+8)

dog with apple in mouth (APPLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.071752
$ 0.071752$ 0.071752

$ 0
$ 0$ 0

-1.02%

+2.01%

-6.63%

-6.63%

dog with apple in mouth (APPLE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, APPLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APPLE je $ 0.071752, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APPLE se promijenio za -1.02% u posljednjih sat vremena, +2.01% u posljednjih 24 sata i -6.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dog with apple in mouth (APPLE)

$ 306.96K
$ 306.96K$ 306.96K

--
----

$ 306.96K
$ 306.96K$ 306.96K

999.68M
999.68M 999.68M

999,679,473.721629
999,679,473.721629 999,679,473.721629

Trenutačna tržišna kapitalizacija dog with apple in mouth je $ 306.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APPLE je 999.68M, s ukupnom količinom od 999679473.721629. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 306.96K.

dog with apple in mouth (APPLE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz dog with apple in mouth u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz dog with apple in mouth u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz dog with apple in mouth u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz dog with apple in mouth u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.01%
30 dana$ 0-2.19%
60 dana$ 0-23.60%
90 dana$ 0--

Što je dog with apple in mouth (APPLE)

The viral TikTok Apple Dog animated with Ai to make the funniest most wholesome memes possible. Apple is the first Ai video meme. TikTok has run with this dog creating more the 94 million views and countless posts. Apple is poised to take make the meme well known among meme enthusiasts. The memes are easy to create and only take a minute or two to do so. The community is very strong and inclusive, everyone is welcome to create their own memes with Apple dog!

Resurs dog with apple in mouth (APPLE)

Službena web-stranica

dog with apple in mouth Predviđanje cijene (USD)

Koliko će dog with apple in mouth (APPLE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših dog with apple in mouth (APPLE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za dog with apple in mouth.

Provjerite dog with apple in mouth predviđanje cijene sada!

APPLE u lokalnim valutama

dog with apple in mouth (APPLE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike dog with apple in mouth (APPLE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o APPLE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o dog with apple in mouth (APPLE)

Koliko dog with apple in mouth (APPLE) vrijedi danas?
Cijena APPLE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena APPLE u USD?
Trenutačna cijena APPLE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija dog with apple in mouth?
Tržišna kapitalizacija za APPLE je $ 306.96K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za APPLE?
Količina u optjecaju za APPLE je 999.68M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za APPLE?
APPLE je postigao ATH cijenu od 0.071752 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za APPLE?
APPLE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za APPLE?
24-satni obujam trgovanja za APPLE je -- USD.
Hoće li APPLE još narasti ove godine?
APPLE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte APPLE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:47:26 (UTC+8)

