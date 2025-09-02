dog with apple in mouth (APPLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.071752$ 0.071752 $ 0.071752 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.02% Promjena cijene (1D) +2.01% Promjena cijene (7D) -6.63% Promjena cijene (7D) -6.63%

dog with apple in mouth (APPLE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, APPLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APPLE je $ 0.071752, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APPLE se promijenio za -1.02% u posljednjih sat vremena, +2.01% u posljednjih 24 sata i -6.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dog with apple in mouth (APPLE)

Tržišna kapitalizacija $ 306.96K$ 306.96K $ 306.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 306.96K$ 306.96K $ 306.96K Količina u optjecaju 999.68M 999.68M 999.68M Ukupna količina 999,679,473.721629 999,679,473.721629 999,679,473.721629

Trenutačna tržišna kapitalizacija dog with apple in mouth je $ 306.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APPLE je 999.68M, s ukupnom količinom od 999679473.721629. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 306.96K.