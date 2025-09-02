Više o NINJA

NINJA Informacije o cijeni

NINJA Službena web stranica

NINJA Tokenomija

NINJA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Dog Wif Nunchucks Logotip

Dog Wif Nunchucks Cijena (NINJA)

Neuvršten

1 NINJA u USD cijena uživo:

$0.0017012
$0.0017012$0.0017012
+0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Dog Wif Nunchucks (NINJA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:32:54 (UTC+8)

Dog Wif Nunchucks (NINJA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00162897
$ 0.00162897$ 0.00162897
24-satna najniža cijena
$ 0.0018233
$ 0.0018233$ 0.0018233
24-satna najviša cijena

$ 0.00162897
$ 0.00162897$ 0.00162897

$ 0.0018233
$ 0.0018233$ 0.0018233

$ 0.04119071
$ 0.04119071$ 0.04119071

$ 0.00140544
$ 0.00140544$ 0.00140544

-4.02%

+0.69%

-9.32%

-9.32%

Dog Wif Nunchucks (NINJA) cijena u stvarnom vremenu je $0.0017012. Tijekom protekla 24 sata, NINJAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00162897 i najviše cijene $ 0.0018233, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NINJA je $ 0.04119071, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00140544.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NINJA se promijenio za -4.02% u posljednjih sat vremena, +0.69% u posljednjih 24 sata i -9.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dog Wif Nunchucks (NINJA)

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

--
----

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dog Wif Nunchucks je $ 1.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NINJA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.70M.

Dog Wif Nunchucks (NINJA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dog Wif Nunchucks u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dog Wif Nunchucks u USD iznosila je $ -0.0001391263.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dog Wif Nunchucks u USD iznosila je $ -0.0003691352.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dog Wif Nunchucks u USD iznosila je $ -0.0006096308397761456.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.69%
30 dana$ -0.0001391263-8.17%
60 dana$ -0.0003691352-21.69%
90 dana$ -0.0006096308397761456-26.38%

Što je Dog Wif Nunchucks (NINJA)

Introducing $NINJA, the first meme coin on Injective Protocol that brings a touch of humor and playfulness to the world of decentralized finance. Unveiling a unique twist, $NINJA stands out from the crowd with its mascot—a dog armed with nunchucks, capturing the essence of lightheartedness and unpredictability. In the realm of cryptocurrency, where projects often come with complex structures and serious ambitions, $NINJA breaks the mold. With a total supply of 1,000,000,000 NINJA tokens, this meme coin embraces simplicity and a carefree attitude. However, it's not just the tokenomics that set $NINJA apart; it's the absence of several traditional features that makes it truly distinctive. Zero taxes, zero team allocation, zero presale, and zero BS—$NINJA takes a bold stance against the norm. Unlike other projects that may burden users with various fees and allocations, $NINJA is designed to be a straightforward and transparent token. The decision to exclude team allocations and presales ensures that the distribution of NINJA tokens is fair and decentralized from the start. What sets $NINJA apart even further is its lack of a formal team and a planned roadmap. While conventional crypto projects often emphasize the importance of a dedicated team and a clear roadmap to achieve success, $NINJA embraces a more spontaneous and carefree approach. The absence of a roadmap doesn't mean that $NINJA lacks direction; rather, it signifies a commitment to adaptability and unpredictability—traits embodied by the dog wielding nunchucks.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Dog Wif Nunchucks (NINJA)

Službena web-stranica

Dog Wif Nunchucks Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dog Wif Nunchucks (NINJA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dog Wif Nunchucks (NINJA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dog Wif Nunchucks.

Provjerite Dog Wif Nunchucks predviđanje cijene sada!

NINJA u lokalnim valutama

Dog Wif Nunchucks (NINJA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dog Wif Nunchucks (NINJA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NINJA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dog Wif Nunchucks (NINJA)

Koliko Dog Wif Nunchucks (NINJA) vrijedi danas?
Cijena NINJA uživo u USD je 0.0017012 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NINJA u USD?
Trenutačna cijena NINJA u USD je $ 0.0017012. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dog Wif Nunchucks?
Tržišna kapitalizacija za NINJA je $ 1.70M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NINJA?
Količina u optjecaju za NINJA je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NINJA?
NINJA je postigao ATH cijenu od 0.04119071 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NINJA?
NINJA je vidio ATL cijenu od 0.00140544 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NINJA?
24-satni obujam trgovanja za NINJA je -- USD.
Hoće li NINJA još narasti ove godine?
NINJA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NINJA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:32:54 (UTC+8)

Dog Wif Nunchucks (NINJA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.