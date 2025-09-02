Dog Wif Nunchucks (NINJA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00162897 $ 0.00162897 $ 0.00162897 24-satna najniža cijena $ 0.0018233 $ 0.0018233 $ 0.0018233 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00162897$ 0.00162897 $ 0.00162897 24-satna najviša cijena $ 0.0018233$ 0.0018233 $ 0.0018233 Najviša cijena ikada $ 0.04119071$ 0.04119071 $ 0.04119071 Najniža cijena $ 0.00140544$ 0.00140544 $ 0.00140544 Promjena cijene (1H) -4.02% Promjena cijene (1D) +0.69% Promjena cijene (7D) -9.32% Promjena cijene (7D) -9.32%

Dog Wif Nunchucks (NINJA) cijena u stvarnom vremenu je $0.0017012. Tijekom protekla 24 sata, NINJAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00162897 i najviše cijene $ 0.0018233, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NINJA je $ 0.04119071, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00140544.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NINJA se promijenio za -4.02% u posljednjih sat vremena, +0.69% u posljednjih 24 sata i -9.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dog Wif Nunchucks (NINJA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dog Wif Nunchucks je $ 1.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NINJA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.70M.