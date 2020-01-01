Dog Stolen From Tesla (LEMON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dog Stolen From Tesla (LEMON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dog Stolen From Tesla (LEMON) Informacije The owners of an 11-year-old Yorkie want their dog back after he was stolen from a Tesla nearly two weeks ago from a parking lot in the City of Industry. Lemon has long golden hair on his head, short hair on his body and is nearly toothless because of his age. The pup's owners are offering $2,000 for his safe return. The dog was nabbed from the back of the Tesla as it was in 'dog mode,' on April 19 at the Plaza at Puente Hills. Tesla footage partially caught the suspect, described as a man wearing a gray sweater, a beanie and gloves, according to the Los Angeles Sheriff's Department. Službena web stranica: https://lemon-dog.vercel.app/ Kupi LEMON odmah!

Dog Stolen From Tesla (LEMON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dog Stolen From Tesla (LEMON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 169.20K $ 169.20K $ 169.20K Ukupna količina: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Količina u optjecaju: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 169.20K $ 169.20K $ 169.20K Povijesni maksimum: $ 0.00376636 $ 0.00376636 $ 0.00376636 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00016921 $ 0.00016921 $ 0.00016921 Saznajte više o cijeni Dog Stolen From Tesla (LEMON)

Dog Stolen From Tesla (LEMON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dog Stolen From Tesla (LEMON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LEMON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LEMON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LEMON tokena, istražite LEMON cijenu tokena uživo!

LEMON Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LEMON? Naša LEMON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LEMON predviđanje cijene tokena odmah!

