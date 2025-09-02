Dog Stolen From Tesla (LEMON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00376636$ 0.00376636 $ 0.00376636 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.17% Promjena cijene (1D) -3.91% Promjena cijene (7D) +0.05% Promjena cijene (7D) +0.05%

Dog Stolen From Tesla (LEMON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LEMONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LEMON je $ 0.00376636, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LEMON se promijenio za -1.17% u posljednjih sat vremena, -3.91% u posljednjih 24 sata i +0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dog Stolen From Tesla (LEMON)

Tržišna kapitalizacija $ 163.22K$ 163.22K $ 163.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 163.22K$ 163.22K $ 163.22K Količina u optjecaju 999.92M 999.92M 999.92M Ukupna količina 999,917,003.201303 999,917,003.201303 999,917,003.201303

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dog Stolen From Tesla je $ 163.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LEMON je 999.92M, s ukupnom količinom od 999917003.201303. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 163.22K.