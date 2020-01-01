Dog Picasso (MONKEY) Tokenomika
$MONKEY token is a unique and exciting cryptocurrency that represents a community-driven project inspired by the popular MONKEY SNS platform, which showcases a clever dog, often depicted holding a brush in its mouth and creating artwork. This token was launched through the innovative PumpFun platform, and is specifically designed to bring together dog lovers, art enthusiasts, and cryptocurrency supporters. MONKEY is more than just a token; it represents a brand with a fun and creative narrative, merging the world of NFTs, social media, and digital art. The project is led by its owner, Omar, who has been actively involved in promoting the token and expanding its reach within the community. As an engaging and community-focused initiative, $MONKEY aims to build a strong ecosystem for holders, where art and creativity are celebrated alongside cryptocurrency innovation
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj MONKEY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja MONKEY tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
