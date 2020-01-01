Dog Picasso (MONKEY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dog Picasso (MONKEY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dog Picasso (MONKEY) Informacije $MONKEY token is a unique and exciting cryptocurrency that represents a community-driven project inspired by the popular MONKEY SNS platform, which showcases a clever dog, often depicted holding a brush in its mouth and creating artwork. This token was launched through the innovative PumpFun platform, and is specifically designed to bring together dog lovers, art enthusiasts, and cryptocurrency supporters. MONKEY is more than just a token; it represents a brand with a fun and creative narrative, merging the world of NFTs, social media, and digital art. The project is led by its owner, Omar, who has been actively involved in promoting the token and expanding its reach within the community. As an engaging and community-focused initiative, $MONKEY aims to build a strong ecosystem for holders, where art and creativity are celebrated alongside cryptocurrency innovation Službena web stranica: https://monkey-coin.com/ Kupi MONKEY odmah!

Dog Picasso (MONKEY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dog Picasso (MONKEY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.50K $ 12.50K $ 12.50K Ukupna količina: $ 991.98M $ 991.98M $ 991.98M Količina u optjecaju: $ 991.98M $ 991.98M $ 991.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.50K $ 12.50K $ 12.50K Povijesni maksimum: $ 0.00181911 $ 0.00181911 $ 0.00181911 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Dog Picasso (MONKEY)

Dog Picasso (MONKEY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dog Picasso (MONKEY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MONKEY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MONKEY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MONKEY tokena, istražite MONKEY cijenu tokena uživo!

MONKEY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MONKEY? Naša MONKEY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MONKEY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!