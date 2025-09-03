Dog Picasso (MONKEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00181911$ 0.00181911 $ 0.00181911 Najniža cijena $ 0.00000924$ 0.00000924 $ 0.00000924 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +5.19% Promjena cijene (7D) +5.19%

Dog Picasso (MONKEY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001352. Tijekom protekla 24 sata, MONKEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONKEY je $ 0.00181911, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000924.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONKEY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dog Picasso (MONKEY)

Tržišna kapitalizacija $ 13.41K$ 13.41K $ 13.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.41K$ 13.41K $ 13.41K Količina u optjecaju 991.98M 991.98M 991.98M Ukupna količina 991,983,249.566057 991,983,249.566057 991,983,249.566057

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dog Picasso je $ 13.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONKEY je 991.98M, s ukupnom količinom od 991983249.566057. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.41K.