Dog Picasso Logotip

Dog Picasso Cijena (MONKEY)

Neuvršten

1 MONKEY u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Dog Picasso (MONKEY)
Dog Picasso (MONKEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00181911
$ 0.00181911$ 0.00181911

$ 0.00000924
$ 0.00000924$ 0.00000924

--

--

+5.19%

+5.19%

Dog Picasso (MONKEY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001352. Tijekom protekla 24 sata, MONKEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONKEY je $ 0.00181911, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000924.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONKEY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dog Picasso (MONKEY)

$ 13.41K
$ 13.41K$ 13.41K

--
----

$ 13.41K
$ 13.41K$ 13.41K

991.98M
991.98M 991.98M

991,983,249.566057
991,983,249.566057 991,983,249.566057

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dog Picasso je $ 13.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONKEY je 991.98M, s ukupnom količinom od 991983249.566057. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.41K.

Dog Picasso (MONKEY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dog Picasso u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dog Picasso u USD iznosila je $ +0.0000048651.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dog Picasso u USD iznosila je $ +0.0000048385.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dog Picasso u USD iznosila je $ -0.00002710639735164611.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0000048651+35.98%
60 dana$ +0.0000048385+35.79%
90 dana$ -0.00002710639735164611-66.72%

Što je Dog Picasso (MONKEY)

$MONKEY token is a unique and exciting cryptocurrency that represents a community-driven project inspired by the popular MONKEY SNS platform, which showcases a clever dog, often depicted holding a brush in its mouth and creating artwork. This token was launched through the innovative PumpFun platform, and is specifically designed to bring together dog lovers, art enthusiasts, and cryptocurrency supporters. MONKEY is more than just a token; it represents a brand with a fun and creative narrative, merging the world of NFTs, social media, and digital art. The project is led by its owner, Omar, who has been actively involved in promoting the token and expanding its reach within the community. As an engaging and community-focused initiative, $MONKEY aims to build a strong ecosystem for holders, where art and creativity are celebrated alongside cryptocurrency innovation

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Dog Picasso (MONKEY)

Službena web-stranica

Dog Picasso Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dog Picasso (MONKEY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dog Picasso (MONKEY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dog Picasso.

Provjerite Dog Picasso predviđanje cijene sada!

MONKEY u lokalnim valutama

Dog Picasso (MONKEY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dog Picasso (MONKEY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MONKEY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dog Picasso (MONKEY)

Koliko Dog Picasso (MONKEY) vrijedi danas?
Cijena MONKEY uživo u USD je 0.00001352 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MONKEY u USD?
Trenutačna cijena MONKEY u USD je $ 0.00001352. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dog Picasso?
Tržišna kapitalizacija za MONKEY je $ 13.41K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MONKEY?
Količina u optjecaju za MONKEY je 991.98M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MONKEY?
MONKEY je postigao ATH cijenu od 0.00181911 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MONKEY?
MONKEY je vidio ATL cijenu od 0.00000924 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MONKEY?
24-satni obujam trgovanja za MONKEY je -- USD.
Hoće li MONKEY još narasti ove godine?
MONKEY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MONKEY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.