Dog In Vest Cijena danas

Trenutačna cijena Dog In Vest (INVEST) danas je --, s promjenom od 2.18% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije INVEST u USD je -- po INVEST.

Dog In Vest trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 24,812, s količinom u optjecaju od 999.79M INVEST. Tijekom posljednja 24 sata, INVEST trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0053796, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, INVEST se kretao -0.70% u posljednjem satu i -21.87% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Dog In Vest (INVEST)

Tržišna kapitalizacija $ 24.81K$ 24.81K $ 24.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.81K$ 24.81K $ 24.81K Količina u optjecaju 999.79M 999.79M 999.79M Ukupna količina 999,786,625.475771 999,786,625.475771 999,786,625.475771

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dog In Vest je $ 24.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INVEST je 999.79M, s ukupnom količinom od 999786625.475771. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.81K.