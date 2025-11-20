DoctorX Cijena danas

Trenutačna cijena DoctorX (DRX) danas je --, s promjenom od 4.23% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DRX u USD je -- po DRX.

DoctorX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 184,403, s količinom u optjecaju od 203.12B DRX. Tijekom posljednja 24 sata, DRX trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, DRX se kretao -7.25% u posljednjem satu i +0.03% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DoctorX (DRX)

Tržišna kapitalizacija $ 184.40K$ 184.40K $ 184.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 184.40K$ 184.40K $ 184.40K Količina u optjecaju 203.12B 203.12B 203.12B Ukupna količina 203,118,765,429.0 203,118,765,429.0 203,118,765,429.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DoctorX je $ 184.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRX je 203.12B, s ukupnom količinom od 203118765429.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 184.40K.